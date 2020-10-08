美副手辩论 未重蹈川普拜登大乱斗覆辙

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（法新社盐湖城7日电） 2020美国大选唯一一场副总统候选人辩论今天登场，共和党籍的副总统彭斯恭喜对手贺锦丽，指亚非裔女性的她获提名是历史性成就；相较川普拜登上周辩论大乱斗，今天场面相当平和。

美国总统大选首场电视辩论9月29日陷失控大乱斗，总统川普频频插话，并与对手拜登互相直呼名讳人身攻击，斗嘴不断，美国媒体直呼这是史上最混乱总统辩论，让美国国内与海外看傻眼。

与主帅辩论大乱斗仅相隔一周，彭斯今天直接称赞贺锦丽，恭喜她成为史上首位获主要政党提名总统选战候选人的亚非裔女性。

61岁的彭斯告诉55岁的贺锦丽：「我也想恭喜你，一如当初我在电话所言，你被提名是个历史性成就。」

贺锦丽回以点头与微笑，并礼貌地回答「谢谢」出生加州的贺锦丽，父亲是牙买加人，母亲是印度人。

有鉴首场总统候选人辩论的大乱斗惨况，今天的副总统候选人辩论主持人、今日美国报（USA Today）华府办公室主任裴基（Susan Page）开场前就要求彭斯（Mike Pence）与贺锦丽（Kamala Harris）注意礼貌。

裴基说：「你有两分钟的时间可以不被打断。我们希望有场生动活跃的辩论，但美国人也值得一段文明的讨论。有言词交锋但也要有所尊重。」

虽未出现脱序大乱斗，两人今天辩论仍擦出火花，贺锦丽挞伐川普政府输掉对中国贸易战，彭斯则反讥拜登连打都没打过。

彭斯还告诉贺锦丽，每个人都有权利拥有自己的想法，但没有权利把自己的想法当成事实。

贺锦丽辩论开始不久就直言，美国民众见证了史上最失败的政府，除痛批川普防疫不力，还说若川普政府期间上市的新型冠状病毒疫苗未获科学顾问背书，她绝不会施打。

彭斯则回应对方持续破坏大众对疫苗的信心，令人无法接受。

© 2020 AFP