美国女诗人葛绿珂 夺诺贝尔文学奖

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（法新社斯德哥尔摩8日电） 瑞典学院今天宣布，美国女诗人葛绿珂（Louise Gluck）获得2020年诺贝尔文学奖，她从神话和经典素材汲取灵感，以童年和家庭生活作为创作主题而闻名。

瑞典学院说，现年77岁的葛绿珂「以铿锵有力的诗意声音、朴实美感，让个体的存在具有普遍性」。

葛绿珂以诗集「野鸢尾」（The Wild Iris）于1993年获普立兹诗歌奖，并于2014年以诗集「贞洁之夜」（Faithful and Virtuous Night）夺得国家图书奖（National Book Award）。2015年，葛绿珂获时任总统欧巴马颁发国家人文奖章（National Humanities Medal）。

瑞典学院常任秘书马姆（Mats Malm）说，他在公开宣布得主前，已经与葛绿珂通过电话。马姆告诉记者，葛绿珂得知获奖时很惊讶。

葛绿珂并非诺贝尔文学奖桂冠热门人选，不过据报导，在公布获奖人不久前，她在博弈网站中的赔率骤降。

诺贝尔委员会主席奥尔森（Anders Olsson）对于葛绿珂「至少在美国境外」较不出名，且作品没有被翻译成许多其他语言感到惋惜。

她是诺贝尔文学奖过去10年来第4位女性得主，且是1901年诺贝尔文学奖首度颁发以来的第16位得奖女作家。

根据瑞典学院，身为耶鲁大学英文系教授的葛绿珂「寻求普遍性，她从神话和经典素材汲取灵感，呈现在她的大部分作品中」。

瑞典学院说，1985年发行的「艾奇里斯胜利」（The Triumph of Achilles）和1990年出版的「阿勒山」（Ararat，暂译）诗集以「近乎残酷而直接的画面处理痛苦的家庭关系」。

葛绿珂写作题材也触及重大改变和重生，在诗作「雪花莲」（Snowdrops）中，她描述冬天过后生命奇迹般回归，她的作品通常「诙谐风趣且幽默」。

© 2020 AFP