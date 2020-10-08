美国雷鬼天王强尼奈许逝世 享寿80

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（法新社洛杉矶7日电） 美国媒体报导，美国雷鬼和流行乐创作歌手强尼奈许与世长辞，享寿80岁。他谱写的I Can See Clearly Now在1972年轰动乐坛，不仅一生热爱音乐，更大力把雷鬼音乐引入美国。

强尼奈许（Johnny Nash）的儿子告诉美国哥伦比亚广播公司（CBS）洛杉矶地方电视台，强尼奈许健康状况一直不佳，6日在德州休士顿的住家撒手人寰。

强尼奈许凭着I Can See Clearly Now一曲登上告示牌排行榜（Billboard）冠军宝座，1975年的Tears on My Pillow则是英国热门冠军歌曲，其他知名作品包括Hold Me Tight、You Got Soul等。

根据强尼奈许的个人网站，他是最早在牙买加录制雷鬼音乐的非牙买加歌手之一，也是最早将雷鬼音乐带给美国听众的音乐人之一。

他的儿子告诉娱乐网站TMZ，他是很棒的父亲和爱家男人，大家都会很想他。

强尼奈许曾与经纪人兼事业伙伴丹尼席姆斯（Danny Sims）一起成立JAD唱片公司，签下鲍伯马利（Bob Marley）和流泪者乐团（The Wailers），成了这位雷鬼音乐教父和这个雷鬼音乐创始传奇乐团的伯乐。

强尼奈许曾说：「我想，我已经让我有幸认识的人感到满意。我从没拿过葛莱美奖（Grammy Awards），但我没把那种性质的东西当作信念。对我而言，一生中引以为傲的工作更为重要，而在我制作的音乐中融入特殊民谣，这就是一切。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP