美国雷鬼天王强尼奈许逝世 享寿80

(法新社洛杉矶7日电) 美国媒体报导,美国雷鬼和流行乐创作歌手强尼奈许与世长辞,享寿80岁。他谱写的I Can See Clearly Now在1972年轰动乐坛,不仅一生热爱音乐,更大力把雷鬼音乐引入美国。

强尼奈许(Johnny Nash)的儿子告诉美国哥伦比亚广播公司(CBS)洛杉矶地方电视台,强尼奈许健康状况一直不佳,6日在德州休士顿的住家撒手人寰。

强尼奈许凭着I Can See Clearly Now一曲登上告示牌排行榜(Billboard)冠军宝座,1975年的Tears on My Pillow则是英国热门冠军歌曲,其他知名作品包括Hold Me Tight、You Got Soul等。

根据强尼奈许的个人网站,他是最早在牙买加录制雷鬼音乐的非牙买加歌手之一,也是最早将雷鬼音乐带给美国听众的音乐人之一。

他的儿子告诉娱乐网站TMZ,他是很棒的父亲和爱家男人,大家都会很想他。

强尼奈许曾与经纪人兼事业伙伴丹尼席姆斯(Danny Sims)一起成立JAD唱片公司,签下鲍伯马利(Bob Marley)和流泪者乐团(The Wailers),成了这位雷鬼音乐教父和这个雷鬼音乐创始传奇乐团的伯乐。

强尼奈许曾说:「我想,我已经让我有幸认识的人感到满意。我从没拿过葛莱美奖(Grammy Awards),但我没把那种性质的东西当作信念。对我而言,一生中引以为傲的工作更为重要,而在我制作的音乐中融入特殊民谣,这就是一切。」(译者:刘文瑜/核稿:曾依璇)

