美民主党选情佳增添纾困案利多 亚股几全收红

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（法新社香港8日电） 由于投资人日益相信，美国民主党将在11月大选赢得总统宝座和联邦参众两院多数席，因此将有新的大规模刺激措施推出，亚洲股市今天大多跟随美国股市昨天强劲涨势收高。

美国总统川普决定中止和民主党的第二轮纾困方案协商，引发本周全球股市一阵慌乱；但他随后迅速提议锁定目标的援助方式，包括发给每位美国民众1200美元及帮助小型企业，引发外界看好美国朝野将达成某种协议。

分析师指出，尽管川普中止谈判对市场带来打击，但投资人普遍预期，由于经济复苏迟缓，加上全球各地新冠肺炎（COVID-19，2019冠状病毒疾病）疫情再起，美国朝野到某个时候仍将通过新的政府支出法案。

根据最新民调，民主党总统候选人拜登（Joe Biden）当选机率攀升。观察家指出，市场价格也反映投资人预期民主党将夺下参众两院主导权。因此交易商越来越看好美国政府将推出民主党原本支持的更大规模纾困案。

美股三大指数昨天收盘劲扬近2%。亚股今天也大多跟涨，东京股市收高近1%，雪梨、台北、威灵顿和马尼拉股市皆收涨超过1%，首尔、新加坡、曼谷、吉隆坡和雅加达股市也全数收红。但香港股市收跌0.2%，上海股市因放假休市。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP