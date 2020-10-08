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达诺与史万森再开轰 勇士国联分区系列赛听牌（中央社洛杉矶7日法新电）前一场比赛双双开轰的史万森、达诺，今天又各敲出一支阳春全垒打，帮助勇士2比0击败马林鱼，在MLB国联分区系列赛拿下2连胜，率先「听牌」。

美国职棒MLB亚特兰大勇士，今天在2局下半，靠昨天就曾开轰的史万森（Dansby Swanson）挥出阳春全垒打先驰得点，前场比赛挥出致胜3分弹的达诺（Travis d'Arnaud）4下也开轰，勇士就靠这两分一路领先，最终2分之差收下胜利。

勇士22岁菜鸟投手安德森（Ian Anderson）今天投5.2局，赏给对手8次三振，仅投出1个保送，被击出3支安打0失分，与后面接手的4名后援投手，联手封锁马林鱼打线，让他们1分未得，是勇士这场比赛赢球的一大关键。

马林鱼先发投手罗培兹（Pablo Lopez）今天投5局，送出7次三振且没有保送，只被击出3支安打，无奈其中两支是全垒打，丢掉2分都是自责分，在队友未提供火力支援的情况下，最后承担败投。

勇士今天在5战3胜制的国家联盟分区系列赛拿下2连胜，目前2比0领先，有机会横扫迈阿密马林鱼，率先晋级国联冠军赛。

勇士自1995年就未再赢得世界大赛冠军，本季打线表现精彩，因此被认为有再次夺冠的机会。

勇士、马林鱼这个对战组合的胜队，将和洛杉矶道奇、圣地牙哥教士间的胜方，争夺今年国联冠军及晋级世界大赛的门票。

勇士投手群在季后赛已经累积有37局没让对手得分，今天也没让马林鱼打者越雷池一步，让他们成为在季后赛前4场比赛中，有3场没让对手得分的史上第3队。前面两支有此成就的队伍，是1966年的巴尔的摩金莺、1905年的纽约巨人。

© 2020 AFP