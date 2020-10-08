运动家5轰击退太空人 季后赛扳回一城

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（法新社休士顿7日电） MLB运动家今天挥出5支全垒打，终结者韩德瑞克斯力投3局无失分，终场9比7获胜，在国联分区系列赛仍以1比2落后太空人。

美国职棒大联盟MLB美国联盟5战3胜制的分区系列赛，奥克兰运动家连两战输给休士顿太空人，以0比2濒临淘汰。

今天的比赛，运动家1局上半靠史特拉（Tommy La Stella）的阳春弹先驰得点，但太空人1下就靠阿图维（Jose Altuve）挥出阳春炮扳平，这个半局他们共获两分，以2比1超前。

运动家2上靠坎哈（Mark Canha）阳春炮扳平，欧尔森（Matt Olson）、希米恩（Marcus Semien）分别在4上、5上开轰，取得4比2领先。

但太空人5下展开反扑，狄亚士（Aledmys Diaz）的两分炮先将比数追平，之后布兰特利（Michael Brantley）、布里格曼（Alex Bregman）、塔克（Kyle Tucker）的安打都带有打点，这让太空人打完5局，以7比4超前。

落后3分的运动家，7上靠平德（Chad Pinder）的3分炮一棒扳平战局，8上靠两个保送、1次触身球、1支二垒安打和两支高飞牺牲打拿下2分，9比7逆转战局，最终也以这个比数获胜。

运动家今天背水一战，提前在第7局推出终结者韩德瑞克斯（Liam Hendriks）登板，他投3局送出4次三振，没有任何保送，只被打出1支安打无失分，在球队后来居上赢球后，拿下这场比赛的胜投。

© 2020 AFP