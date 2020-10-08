道奇击败教士 国联分区系列赛连胜听牌

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（法新社洛杉矶7日电） 美国职棒MLB洛杉矶道奇今天推出王牌投手柯萧，投6局失3分演出优质先发，加上贝林格打守俱佳，虽9局上险被圣地牙哥教士翻盘，但道奇最终仍以6比5险胜，国联分区系列赛2连胜听牌。

教士2局上率先展开攻势，范姆（Tommy Pham）、麦尔斯（Wil Myers）敲安打攻下1分。不过道奇3局下靠着波乐克（AJ Pollock）、巴恩斯（Austin Barnes）、席格（Corey Seager）、曼西（Max Muncy）敲出安打，得3分超前；4局下贝林格（Cody Bellinger）轰出阳春炮，再添1分。

6局上教士的马查多（Manny Machado）、何斯默（Eric Hosmer）接连敲阳春炮，追回2分；不过7局下道奇二、三垒有人时，特纳（Justin Turner）击出高飞牺牲打，接着曼西再敲1打点安打，拉开差距。

9局上教士展开最后反攻，克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）、莫兰（Mitch Moreland）、葛里向（Trent Grisham）接连从道奇投手扬森（Kenley Jansen ）手中敲安打，攻下2分，仅剩1分落后。

道奇投手换成凯利（Joe Kelly）后，再投出2次保送，教士形成满垒大好机会，不过凯利最后让何斯默击出滚地球出局，道奇还是以6比5险胜教士，在5战3胜中夺下2连胜听牌。

道奇队中外野手贝林格今天不但有一发全垒打演出，守备方面也有关键表现，7局上教士2出局、二垒有人时，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）击出中外野方向深远飞球，眼看就要形成逆转2分炮，贝林格在全垒打前跳起，演出美技接杀。

道奇队今天推出王牌投手柯萧（Clayton Kershaw）先发，主投6局被敲6支安打，包含2发全垒打，没有出现保送，送出6次三振，失3分，夺下胜投。

© 2020 AFP