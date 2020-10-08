面对新科技和中国崛起 NATO拟发展新战略概念

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（法新社斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦7日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格今天说，北约需要一个崭新的战略概念来应对新科技、恐怖主义和中国在全球崛起，以取代10年前提出的发展计画。

法新社报导，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）去年抨击北约战略如同「脑死」，要求北约发展新战略，包括重启与俄罗斯之间的战略对话及重新聚焦对抗伊斯兰主义恐怖分子。俄罗斯兼并乌克兰部分领土，导致北约与俄国对话中断。

史托腾柏格（Jens Stoltenberg）在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）举行的会议中表示，在马克宏具争议性言论引发部分「反思历程」下，北约将修正战略概念，即其面对威胁的总体陈述，及可能的回应方式。

史托腾柏格在「全球安全论坛」（GLOBSEC）指出：「在全球已从根本上改变之际，对北约而言，发展新战略概念的时候已经到了。」

他称这项倡议为「北约2030」（NATO 2030）。

史托腾柏格极力主张这个拥有30个成员国的西方防御联盟「发展新科技的共同原则和标准」，以因应有关运用大数据和网路通讯的「颠覆性技术」安全挑战。

此外，他也强调必须应付「中国崛起下全球权力平衡的根本改变」、更残酷的恐怖主义形式，以及北约南方成员国、中东和北非更加不安定的局势」。

北约领袖去年在伦敦一场高峰会上，首度正式承认「中国」构成的挑战。

虽然这个跨大西洋联盟仍将焦点放在欧洲和北美方面，但史托腾柏格主张不可能忽视北京扩大军事投资，及地缘政治上的魄力。

他也强调维持整体联盟群体弹性的重要性，坚称「若我们群体疲弱，我们的军力不会坚强」。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP