全球冠状病毒疫情逾106万人病亡 超过3659万例确诊

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（法新社巴黎9日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间9日11时（台湾9日晚间7时），全球至少106万3346人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），超过3659万5740例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2533 万2900人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球8日通报新增6408人病殁、35万5735起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（964死）、美国（938死）与巴西（729死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计21万2789人病故、760万7848例确诊，至少302万1252人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（14万8957人丧生、502万8444例确诊）、印度（10万6490人丧生、690万6151例确诊）、墨西哥（8万3096人丧生、80万4488例确诊）及英国（4万2592人丧生、56万1815例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有100人染疫丧命；其次依序为比利时（87人）、西班牙（70人）、玻利维亚（70人）及巴西（70人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计36万4642死、993万3970例确诊；欧洲累计23万9509死、620 万2269例确诊；美国和加拿大共计22万2343死、778万2902例确诊。

亚洲共计14万9446死、894万3604例确诊；中东地区共计4万9026死、215万2107例确诊；非洲共计3万7389死、154万8565例确诊；大洋洲共计991死、3万2325例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：杨昭彦）

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