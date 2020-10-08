勇士3连胜横扫马林鱼 晋级国联冠军赛

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（法新社迈阿密8日电） 亚特兰大勇士今天以7比0完封迈阿密马林鱼，在美国职棒大联盟MLB国家联盟5战3胜制分区系列赛完成3连胜横扫，自2001年以来首次打进国联冠军系列赛。

勇士菜鸟投手莱特（Kyle Wright）主投6局仅被敲3支安打无失分，另送出7次三振；接替他的3位后援投手总共也只被打出2支安打，帮助勇士成为大联盟历史上继1905年的纽约巨人之后，第2支在前5场季后赛有4场都使对手得分挂蛋的球队。

勇士在首轮横扫辛辛那提红人时，就曾以1比0、5比0令对手一分未得；接着在面对马林鱼的系列赛，除了首场是以9比5获胜，接着又以2比0及7比0让马林鱼无法越城池一步。

马林鱼整场不是没有得分机会，首局就曾在一出局下攻占一、二垒，第三局在两人出局后形成满垒，但都没有把握住而无法得到分数。

反观勇士打者的攻势就让投手群获得喘息空间，全场共击出10支安打，光是在第3局的4分进帐即已奠定胜利基础。

勇士自1995年就未再赢得世界大赛冠军，本季打线表现精彩，被认为有再次夺冠的机会。勇士下周将在德州阿灵顿（Arlington）和洛杉矶道奇、圣地牙哥教士间的胜方，争夺今年国联冠军及晋级世界大赛的门票。

© 2020 AFP