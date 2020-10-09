民主党要设国会小组 查川普精神能否适任总统

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（法新社华盛顿8日电） 美国民主党人今天打算成立委员会，调查川普的精神状态是否适任总统职务，且在研究宪法选项以备必要时卸除他的总统职责。

美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）告诉记者，她和其他民主党人要引入一项有关美国宪法第25修正案的相关措施。这项修正案允许一旦判定总统「不能」履行职责时，由副总统代之。

裴洛西办公室指出，今天的法案措施将「有助确保最高政府行政部门的领导统御维持有效且不间断」。

川普因感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）接受治疗并住院3晚，但74岁的他出院后本周推文连珠炮开轰，今天稍早接受福斯财经（Fox Business）彷佛意识流的访问时，川普称自己打败了新型冠状病毒，因为他是「一个完美的实体样本，极为年轻」。

裴洛西稍早对川普的健康状况，以及他宣称快速自染疫康复直接提出质疑。

她说：「我想社会大众需要知道总统的健康状况。总统先生：在你检测呈阳性反应前，你上次检测呈阴性是在何时？」

裴洛西还警告，川普正出现「与现实脱节的情况，若非问题极其严重，其实倒满滑稽可笑的」。

但川普又推文反击：「疯子南西（Crazy Nancy，指裴洛西）才是该接受观察的人，她被称为疯子不是没有原因的。」

尽管民主党有意出招，但不太可能造成白宫的权力转移，因为这需副总统彭斯签署相关宣告才能达成，但他却对川普忠心耿耿。

© 2020 AFP