美国经济振兴案触礁 川普：新一轮协商有望

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普今天表示，为提振美国受困的经济，与国会民主党人士展开新一轮协商，现在他见到「很好」的机会，可对抗疫振兴经济方案达成协议。

川普6日突然宣布暂停与民主党国会议员协商，表示振兴方案将须等待到11月3日总统大选之后，而川普今天的谈话，是急剧反转自己日前所持立场。

法新社报导，川普要求将250亿美元的航空业纾困措施，与1350亿美元保护小型企业方案，两者分开处理。

民主党人士紧咬川普的声明指出，避免航空业大幅裁员的独立振兴方案，就在上周遭到共和党人的阻挡。

联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）与财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）已讨论数周，为新的大型纾困方案燃起希望，但川普6日突然下令，要梅努钦终止协商，并指控裴洛西没诚意协商。

今天在福斯财经新闻（Fox Business）节目中，川普表示：「我们正展开一些有效率的协商」，有关协助航空业，以及向美国劳工发放1200美元纾困支票。

国会议员特别关切美国航空业。在疫情重创下，航空业面临旅行市场需求大幅滑落，业者已在国会3月通过的2.2兆美元「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（Cares Act）之下，接受数十亿美元援助，并承诺一直到10月都会避免裁员。

但Cares纾困法当中的关键条款已经到期，而盼望中的新纾困案迟未到来，美国航空（American Airlines）与联合航空（United Airlines ）上周分别宣布，让1万9000名、1万3000名员工休无薪假。

川普今天在福斯节目中，以较为和缓的语调表示，协商不成功，「这不是任何人的错」。

川普说，「之前的协商不会成功，我将它关闭，我不要玩游戏，后来我们重开协商，我见到股市反应良好。」他强调，他偏爱以股市反应作为衡量成功与否的指标之一。

纽约股市道琼指数昨天终场稳健上扬0.4%。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP