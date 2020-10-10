全球逼近107万人染疫病殁 逾3693万例确诊

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（法新社巴黎10日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间10日11时（台湾10日晚间7时），全球至少106万9029人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），超过3693万4770例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2553万500人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球9日通报新增5965人病殁、35万5634起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（938死）、印度（926死）与巴西（682死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计21万3795人病故、766万5150例确诊，至少303万9089人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（14万9639人丧生、505万5888例确诊）、印度（10万7416人丧生、697万9423例确诊）、墨西哥（8万3507人丧生、80万9751例确诊）及英国（4万2679人丧生、57万5679例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有101人染疫丧命；其次依序为比利时（88人）、玻利维亚（71人）、西班牙（70人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计36万6702死、1000万3822例确诊；欧洲累计24万333死、629万8681例确诊；美国和加拿大共计22万3381死、784万2847例确诊。

亚洲共计15万625死、903万114例确诊；中东地区共计4万9370死、216万7341例确诊；非洲共计3万7627死、155万9574例确诊；大洋洲共计991死、3万2398例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

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