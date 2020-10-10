孟晚舟辩护律师要求公开秘密邮件 加法官拒绝

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（法新社渥太华9日电） 中国电信巨擘华为公司财务长孟晚舟力抗被引渡到美国受审，辩方律师要求查阅美国与加拿大官方往来文件；加拿大法官已经予以拒绝，孟晚舟再度受挫。

加拿大卑诗省最高法院今天公布法官的裁决。

孟晚舟的律师先前要求调阅数百份文件，其中大多数是在孟晚舟被捕前后，美国与加拿大官方间的往来文件，以证明孟晚舟遭问讯及搜集证据，侵犯了她的权利。

律师群特别指出，孟晚舟于2018年12月准备飞往香港、在温哥华机场被捕时，当时她尚未被起诉，而加拿大边境服务署在无律师在场的情况下，拘留孟晚舟，并进行约3个小时问讯，没收她的电子设备。

法新社报导，若获相关文件证实，孟晚舟一案可能就会停留在引渡程序中。

加拿大政府的律师近数月来公布一连串文件，不过许多已经过大量删减。他们驳斥所谓阴谋的指控，并声称那是律师与客户间的诉讼保密权，拒绝提交更多文件。

经过多番来回，文件数量缩减至19份，其中大多数是加拿大司法部代表律师和边境服务署两边或多方间的往来文件。据法官的裁决，只有当中一份文件可对被告公布。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP