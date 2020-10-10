川普将恢复造势 拜登批鲁莽没良心

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）接受治疗出院后，下周将在佛罗里达州恢复竞选连任造势活动，他的民主党籍对手拜登（Joe Biden）批评这种行为「鲁莽」、「没良心」。

74岁的川普10日将在白宫发表公开演说，这会是他确诊以来的首场公开演说。川普也宣布12日将在佛州举行集会，打算重新展开阻碍重重的造势活动。

川普连月来嘲笑拜登在疫情期间待在家中，然而讽刺的是，当川普本周在白宫疗养，拜登却持续在几个摇摆州巡回造势。

拜登昨天造访亚利桑那州，今天则在内华达州造势。川普曾在2016年大选拿下这两州，不过如今这两州民调都显示拜登微幅领先。

拜登今天在拉斯维加斯一场驾车入场形式的造势活动上抨击川普：「他确诊以来轻率鲁莽的个人行为，以及这些行为对我们政府造成破坏稳定的影响，实在很没良心。」

「他没有采取必要的预防措施来保护自己和他人…我们怎能相信他会保护这个国家？」

拜登登上竞选专机时，向那些即将参加川普公开活动的人喊话：「祝好运。除非你戴口罩且保持距离，否则我不会出席。」（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP