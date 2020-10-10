法网强碰红土天王纳达尔 乔科维奇直呼最大挑战

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（法新社巴黎9日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇今天鏖战5盘击败希腊新星西西帕斯，晋级法国网球公开赛男单决赛，将与西班牙红土天王纳达尔争冠，宿敌对决精彩可期。

法网12冠王纳达尔（Rafael Nadal）稍早以6比3、6比3、7比6（7/0）擒伏阿根廷「小巨人」史瓦兹曼（Diego Schwartzman），生涯第13度打进法网决赛。

世界排名第2的纳达尔坐拥19座大满贯赛金杯，将有望追平瑞士好手费德瑞（Roger Federer）在大满贯赛男单史上最多20冠纪录。

2016年法网夺冠的世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）今天历经跌宕起伏的5盘大战，他在第3盘一度握有赛末点，但大会第5种子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）展开绝地反击，逼入决胜盘。

乔科维奇之后连续破发奠定胜基，终场6以3、6比2 、5比7、4比6、6比1胜出，第5度挺进法网决赛，将在11日力拚生涯第18座大满贯赛单打金杯，成为半世纪以来首位两度囊括4大满贯赛冠军「全满贯」的男子球员。

乔科维奇和瑞典名将索德林（Robin Soderling）是过去15年唯二在法网红土赛场打败过纳达尔的球员。

乔科维奇和纳达尔将是生涯第56度交手，过去两人对战，乔科维奇以29胜26败略居上风。但以红土球场来说，两人24度对战，纳达尔以17胜7负处于优势。

乔科维奇表示：「这里算是拉法（纳达尔名）主场。我将有赢球的动力。我曾在2015年8强赛打败他，但要在红土迎战纳达尔，将是最大挑战。」

© 2020 AFP