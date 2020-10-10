蓬佩奥示警中国威胁增长 拉近与印度关系

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（法新社华盛顿9日电） 美国近期积极在外交上与印度往来，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天主张与印度建立更紧密的关系，同时警告，中国在印度跟前的力量正在增长。

蓬佩奥本周稍早赴日本东京，与澳洲、印度及日本外长出席「四方安全对话」（Quad）会议。蓬佩奥接受电台节目主持人欧康纳（Larry O'Connor）访问，谈及这场会议时说：「在这场对抗中，他们绝对需要美国做他们的盟友和伙伴。」

他表示：「中国已开始聚集庞大的力量在（印度）北部对抗印度。」

他还说：「世界已经觉醒了，风向开始变了。美国在川普总统领导下，已开始建立联盟，将对此威胁予以反击。」

继东京「四方安全对话」会议后，蓬佩奥将与美国国防部长艾斯培（Mark Esper）短暂造访印度新德里，与印度方面进行年度会谈；国务院表示，副国务卿毕根（Stephen Biegun）下周将先赴当地准备。

今年6月，印度与中国部队在拉达克（Ladakh）喜马拉雅山区发生暴力冲突，造成20名印度军人丧命，两国关系恶化。

印度虽普遍对中国议题感到担忧，但历史上，印度基于「战略自主」，向来不与外来势力正式结盟。

印度驻美国大使桑德胡（Taranjit Singh Sandhu）在传统基金会（Heritage Foundation）被问到与中国的紧张关系时强调，亚洲强国彼此有历史连结，也欢迎学术互访。

他说，美国与印度关系迅速增温，且「这段关系的展望比单纯中国议题要更宽广得多」。

但他也表示，希望蓬佩奥和艾斯培访问印度时，双方能讨论促进防卫，「我们的防卫合作还有很大的发展空间」。

© 2020 AFP