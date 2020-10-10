飓风戴尔塔登陆 美国南部沿岸受暴风雨袭击

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿9日电） 戴尔塔飓风（Hurricane Delta）今天傍晚以强烈风势登陆美国路易斯安那州沿岸，并引发致命风暴潮；而不到两个月前才受到萝拉飓风重创的路州居民，如今再度被迫撤离。

气象人员说，戴尔塔飓风是今年内第10个登陆美国的风暴，创下了纪录。

位于迈阿密的国家飓风中心（National Hurricane Center）表示，2级飓风戴尔塔在路易斯安那州克里奥尔（Creole）附近登陆，每小时风速155公里。

国家飓风中心表示，具破坏性的强风和致命暴风潮仍在路州南部一些地区徘徊不去。根据一地监视器传回报告，暴风潮离地面高度有2.4公尺。

戴尔塔造成路易斯安那州广大范围停电。国家飓风中心说，当戴尔塔往内陆移动时，威力很快减弱为1级飓风。

路州西南部城市查理斯湖市（Lake Charles）， 8月20日才受萝拉飓风（Hurricane Laura）重创，而这次戴尔塔抵达前，当地就一直下着雨， 街道上空无一人。

4级飓风萝拉将查理斯湖市的建物屋顶吹翻，路树连根拔起，街道上遍布瓦砾，街容还在灾后重建的混乱中。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP