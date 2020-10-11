东地中海紧张升高 北赛普勒斯土耳其共和国选总统

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（法新社赛普勒斯尼柯希亚11日电） 在赛普勒斯这个分裂岛屿和更广泛的东地中海地区紧张局势升高之际，自称独立的北赛普勒斯土耳其共和国今天开始投票选举新领导人。

从赛普勒斯分裂出来的北赛普勒斯土耳其共和国（Turkish Republic of Northern Cyprus, TRNC）只有土耳其承认。在选举前3天，土耳其军队数十年来第一次重新开放通往海边被废弃城市瓦洛沙（Varosha）的通道，此举引发争议。

多数人讲希腊语的赛普勒斯共和国（Republic of Cyprus）对此感到愤怒。赛普勒斯共和国掌控赛普勒斯岛南部2/3地区，自2004年以来一直是欧洲联盟成员。

北赛普勒斯土耳其共和国当局上午8时为他们所谓的总统选举开放738个投票所，投票将在下午6时结束。

如果没有总统候选人获得至少50%选票，两名领先的候选人将在18日的第2轮投票对决。

法新社记者报导，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响下，戴口罩的居民开始在北尼柯希亚（North Nicosia）一所学校投票，有些人还自己戴上手套。

约19万8867人登记参加北赛普勒斯土耳其共和国投票。赛普勒斯希裔居民1974年在希腊军政府唆使下试图发动政变与希腊合并，土耳其以保护土裔居民为由出兵占领赛普勒斯北部1/3土地，并于1983年扶植土裔居民成立北赛普勒斯土耳其共和国。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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