义大利少年获封真福者 距首位千禧世代圣人只差一步

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（法新社梵蒂冈10日电） 教廷今天册封生于英国的已故义大利青少年阿库提斯（Carlo Acutis）为真福者，因判定他逝后奇迹拯救一名男孩性命。阿库提斯生前将短暂生命贡献在网路宣传信仰及帮助穷人。

对网路和电脑着迷的阿库提斯，2006年因白血病逝世，年仅15岁。如今获得教廷封为真福者，使得他距离成为千禧世代首位受封圣人仅一步之遥。

教廷宣称，阿库提斯2013年从天堂伸援，治愈一名罹患罕见胰脏疾病的巴西男童。

阿库提斯的宣福礼在义大利的阿西西（Assisi）举行。这里是阿库提斯的偶像圣方济各（Saint Francis）的故乡，这位圣者终生奉献于帮助穷人。

出席宣福礼的学生费耶济（Carla Fiezzi）告诉法新社：「我在阿根廷的所有家人都非常兴奋，并要我替他们祈祷，也替卡罗（阿库提斯）祷告。我们都很高兴。」

阿西西修道院发言人佛杜纳托（Enzo Fortunato）神父在宣福礼上表示：「年轻人或许已对教牧圣职感到厌倦。牧职虽已尽各种努力，仍可能与时代有些步调不同。所幸天主介入历史与人类事务，带给我们这些指引光芒。」

阿库提斯在伦敦出生，双亲是义大利人，年幼时随父母移居米兰。他被外界封为「圣体的网路使徒」（the cyberapostle of the Eucharist）。

阿库提斯的母亲萨札诺（Antonia Salzano）接受梵蒂冈新闻网（Vatican News）访问时说，「他被视为电脑天才，…但他不是用这些媒体来聊天玩乐」，而是受到「对主的狂热」驱使，架设一个关于奇迹的网站。

阿库提斯的遗体在阿西西供人瞻仰，可见他身着运动服和球鞋。阿库提斯生前曾警告同辈，网路既可是诅咒也可是福音。教宗方济各（Pope Francis）去年公开援引阿库提斯，警告年轻人社群网站可能挑起仇恨。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP