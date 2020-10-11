印度疫情直逼美国 确诊破700万例

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（法新社新德里11日电） 印度2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例今天突破700万大关，直逼全球疫情最严重的美国。

卫生部数据显示，印度今天新增近7万5000例，累计确诊来到705万例，仅次于确诊数767万例的美国。

专家表示，印度实际确诊数可能更高，因为这个13亿人口的国家采检率远低于其他许多国家。

多份评估印度人民体内病毒抗体的研究显示，印度感染率可能是官方记载的数倍。

截至今天为止，印度死亡病例累计10万8334例，低于美国和其他国家。

美国至今累计21万4000例病故，而确诊数比印度少200万例的巴西，目前则有近15万人不治。

印度病故人数较低的原因，可能包括人口相对年轻，以及低报。

印度感染人数攀升，但政府仍持续放宽防疫限制，以刺激3月实施严厉封城措施以来重创的经济。

电影院将于15日恢复开放，不过容客量仅能有过去的50%，专家担心即将到来的节庆季、群众聚集在公共场所，可能导致情况恶化。

十胜节（Dussehra）将于10月25日到来，排灯节（Diwali）则紧接着在下月报到，政府预期确诊病例将随之大幅攀升，近日发布了严格的防疫指南，并订定这两大印度教节庆的人数上限。

© 2020 AFP