哥伦布纪念日将到 墨西哥市移除塑像避免争议

广告 继续浏览后续

(法新社墨西哥市10日电) 哥伦布1492年发现新大陆是欧洲殖民之福,却是美洲原住民之祸。鉴于后天就是哥伦布纪念日,墨西哥当局今天早一步拆除首都一尊哥伦布塑像,免得遭抗议人士上街破坏。

墨西哥文化部说,改革大道(Reforma Avenue)上的塑像被移去,是应市府官员的要求,以进行修缮工程。

社运团体原定10月12日,也就是哥伦布(Christopher Columbus)1492年踏上美洲大陆的日子,举行一项名为「我们将打倒它」(We're going to knock it down)的抗议活动。

墨西哥以北的美国近几个月来也都有抗议人士拆除、破坏各大城市的哥伦布塑像,声称塑像象徵着对原住民的屠杀与剥削。

墨西哥市的这尊哥伦布塑像于1877年建立,是改革大道上第一座纪念塑像,并于1992年损毁。

墨西哥市长薛恩鲍姆(Claudia Sheinbaum)表示,修缮工作完成后,塑像可能会再竖立回去。

同样在今天,一封曝光的信函显示,墨西哥总统罗培兹欧布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)要求西班牙王室、西班牙政府以及梵蒂冈向原住民道歉,为西班牙殖民者在1521年抵达墨西哥后「最令人发指的暴行」而致歉。

西班牙殖民美洲、拓展帝国版图上,天主教会扮演着关键性角色,派遣教士传道,改变原住民的信仰。

罗培兹欧布拉多去年也致函西班牙国王菲利佩六世(Felipe VI)与罗马教宗方济各(Pope Francis),提出类似要求,但西班牙政府直接了当回绝他的请求。(译者:纪锦玲)

© 2020 AFP