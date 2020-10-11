哥伦布纪念日将到 墨西哥市移除塑像避免争议

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（法新社墨西哥市10日电） 哥伦布1492年发现新大陆是欧洲殖民之福，却是美洲原住民之祸。鉴于后天就是哥伦布纪念日，墨西哥当局今天早一步拆除首都一尊哥伦布塑像，免得遭抗议人士上街破坏。

墨西哥文化部说，改革大道（Reforma Avenue）上的塑像被移去，是应市府官员的要求，以进行修缮工程。

社运团体原定10月12日，也就是哥伦布（Christopher Columbus）1492年踏上美洲大陆的日子，举行一项名为「我们将打倒它」（We're going to knock it down）的抗议活动。

墨西哥以北的美国近几个月来也都有抗议人士拆除、破坏各大城市的哥伦布塑像，声称塑像象徵着对原住民的屠杀与剥削。

墨西哥市的这尊哥伦布塑像于1877年建立，是改革大道上第一座纪念塑像，并于1992年损毁。

墨西哥市长薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）表示，修缮工作完成后，塑像可能会再竖立回去。

同样在今天，一封曝光的信函显示，墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）要求西班牙王室、西班牙政府以及梵蒂冈向原住民道歉，为西班牙殖民者在1521年抵达墨西哥后「最令人发指的暴行」而致歉。

西班牙殖民美洲、拓展帝国版图上，天主教会扮演着关键性角色，派遣教士传道，改变原住民的信仰。

罗培兹欧布拉多去年也致函西班牙国王菲利佩六世（Felipe VI）与罗马教宗方济各（Pope Francis），提出类似要求，但西班牙政府直接了当回绝他的请求。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP