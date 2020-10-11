墨西哥2女移民被美拘留期间没同意就遭实施手术

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（法新社墨西哥市11日电） 墨西哥外交部表示，至少2名墨西哥女性在美国一处移民拘留中心时，没经过她们同意就遭实施手术。

墨西哥外交部昨天发布声明指出，美国乔治亚州一个民间经营的拘留中心上月被控实行绝育等违法行径，随后墨西哥驻亚特兰大（Atlanta）领事馆人员发现上述两起案例。

声明表示，其中一名女性未同意就被实施「外科手术」，而且没获得术后照护，但并非子宫切除术。

声明写道：「总领事馆请一名医学专家给予意见，专家在彻底检视档案后，认为这次医疗手术中存在不法或异常行径。」

墨西哥外交部表示，外交人员也在查证同一拘留中心另一名女性的案例，这名女性已被遣送回墨西哥。

声明表示，第2名女性可能也「在没完全同意的情况下接受妇科手术，没获得西班牙语的医学诊断或手术性质解释」。

墨西哥政府上月底通报，正在调查6名墨西哥公民是否在乔治亚州欧文郡（Irwin County）一处拘留中心未经同意即遭绝育。美国移民暨海关执法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE）把一些人拘留在这处中心。

相关指控来自中心一名护理师的爆料。这名护理师说，被拘留的女性告诉她，她们不完全明白自己为何必须接受子宫切除术。

包括南方计画（Project South）、乔治亚拘留观察（Georgia Detention Watch）、乔治亚拉美人人权联盟（Georgia Latino Alliance for Human Rights）、南乔治亚移民援助网路（South Georgia Immigrant Support Network）等非政府组织，已代表被拘留的移民和爆料护理师，向政府投诉。

© 2020 AFP