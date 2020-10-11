威廉王子教宗领衔直播　吁齐心救气候

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（法新社旧金山10日电） 英国威廉王子和天主教教宗方济各今天加入活跃人士、艺术家、名流和政治人士行列，参加知识分享平台TED一场免费的线上串流活动，鼓励民众动起来，齐心对抗气候危机。

身为英国第2顺位王位继承人的威廉王子（Prince William）今天特别录制影音讯息，为这场「倒数计时」（Countdown）活动揭开序幕。

「我们这世代的目标很清楚，就是必须一同保护并重建自然、清净我们的空气、让海洋恢复生机、建造零垃圾的世界，并解决气候问题。」

威廉王子和其他演讲者在历时5个多小时的活动中探讨气候危机现况、行动的必要，以及能有何种作为，而他们提出的解决方案包括对野生动物和作物友善的农耕方式、电力为动力的运输方式、为人而非汽车设计的城市、透过维持地球健康而非破坏地球的方式让经济蓬勃，并投票给积极结束气候危机的政治领袖。

天主教教宗方济各敦促民众不分信仰团结一心，保护地球母亲：「我们生活在一个充满重重挑战的历史性时刻，大家都深知这点。」

教宗表示：「2019冠状病毒疾病疫情造成的危机撼动了世界，更凸显社会环境危机这个更大的挑战。」

「地球必须运转，受到爱惜、呵护和保护。」

「我们不能继续像挤橘子一样继续压榨地球。」

© 2020 AFP