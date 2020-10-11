川普染疫后首办公开活动 吸数百铁粉到场支持

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（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天举办感疫后的首场公开活动，他站在白宫阳台发表长约17分钟演说，台下聚集数百名支持者，这场活动是否会沦为疫情温床，令人忧心。

川普2日宣布确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19），当天傍晚入院接受治疗，并于5日出院返回白宫。白宫医师康利（Sean Conley）8日表示，川普生命徵象稳定且病情没有恶化迹象，10日即是川普确诊第10天，预期他届时就能安全恢复公众活动。

川普今天身着深色西装，气色与兴致看来都不错。川普出场前原本面戴口罩，但很快就摘下。

站在白宫南草坪阳台上，川普以「法律与秩序」为主题向台下支持者发表演说；群众则多次以热情欢呼声回应川普，大声呼喊「再（执政）4年」、「我们爱你」等口号。据现场记者预估，台下群众约有300至400人。

川普感谢支持者在他住院期间为他祷告，并强调美国将会击败可怕的「中国病毒」（China virus）。他指出，美国正在生产强力药物与疗法，疫苗也会以创纪录时间迅速问世；疫情虽在欧洲、加拿大等地有恶化趋势，但病毒「将会消失，也正在消失中」。

17分钟演说中，川普花不少篇幅抨击民主党总统候选人拜登（Joe Biden）。他指控拜登背叛非裔及拉丁裔美国人，并批评民主党在过去半世纪以来，将工作机会送至中国。

由于川普染疫才过不久，部分人士担心他仍具感染力，川普今天举办公开活动的决定，饱受左派媒体抨击。川普12日也计划在佛罗里达州举办竞选活动。

© 2020 AFP