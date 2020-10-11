新冠肺炎全球逾107万人病殁 近3730万例确诊

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（法新社巴黎11日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间11日11时（台湾11日晚间7时），全球至少107万4055人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），超过3729万7350例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2576万3900人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球10日通报新增4871人病殁、34万3734起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（918死）、美国（735死）与巴西（559死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计21万4379人病故、771万9254例确诊，至少306万2983人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（15万198人丧生、508万2637例确诊）、印度（10万8334人丧生、705万3806例确诊）、墨西哥（8万3642人丧生、81万4328例确诊）及英国（4万2760人丧生、59万844例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有101人染疫丧命；其次依序为比利时（88人）、玻利维亚（71人）、巴西（71人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计36万8186死、1006万8397例确诊；欧洲累计24万1340死、641万9002例确诊；美国和加拿大共计22万3985死、789万9280例确诊。

亚洲共计15万1834死、912万3494例确诊；中东地区共计4万9830死、218万3281例确诊；非洲共计3万7886死、157万1469例确诊；大洋洲共计994死、3万2435例确诊。（译者：陈政一）

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