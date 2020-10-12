二战时期巨大炸弹藏水底 波兰军方将展开拆除行动

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（法新社华沙12日电） 波兰军方潜水员今天将展开棘手任务，拆除一枚沉在波罗的海（Baltic Sea）附近运河底部、二战时期的巨大炸弹。

这枚重达5公吨的炸弹被昵称为「高脚柜」（Tallboy），又以「地震炸弹」（earthquake bomb）为人所知，是1945年英国皇家空军攻击纳粹军舰时所投下。

炸弹是去年在波兰最西北角的港口城市斯文诺契（Swinoujscie）一次疏浚过程中发现的。斯文诺契旧称斯维内明德（Swinemunde），曾是德国的一部分。

基地位于斯文诺契的波兰海军第8海岸防卫舰队发言人李万度斯基（Grzegorz Lewandowski）告诉法新社：「这是全球首例。过去没人拆除过在水下保存如此完好的『高脚柜（炸弹）』。」

这次行动预计持续长达5天，约750名当地居民将从炸弹周遭2.5公里的区域撤离。但部分居民告诉法新社，他们将留在原地。

居民派史科夫斯卡（Halina Paszkowska）表示，待在拆除行动期间供居民避难的体育馆，可能有感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的风险，对她来说那才是最危险的。

派史科夫斯卡说，她还得照顾88岁的母亲，并提到：「我在这里生活了50年，以前这里也有其他炸弹，但这是首次有撤离行动，以前我们只要待在室内就好。」

© 2020 AFP