五眼联盟吁加密程式开后门 助管辖网路犯罪

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（法新社华盛顿11日电） 由美国、英国、澳洲、加拿大和纽西兰5国组成的情报联盟「五眼联盟」（Five Eyes ）今天要求科技公司在加密应用程式中安装「后门」，好让执法单位得以进入管辖线上犯罪问题。

五眼联盟透过声明表示，通讯平台Signal、Telegram、脸书旗下Messenger和WhatsApp这类「端对端」（end-to-end）加密应用程式成长，让官方监督成为不可能的事，「对公共安全构成重大挑战」。

五眼联盟指出：「各国政府和国际机构间认为必须采取行动的共识与日俱增。」

「虽然加密相当重要，隐私权和网路安全也必须获得保护，但不应该牺牲到完全排除执法，和让科技产业无力对抗最严重线上非法内容及活动的地步。」

五眼联盟呼吁科技公司「将公共安全嵌入系统设计内」，「以易读且可使用的格式」让执法单位得以进入。

这是迄今对程式设计者发出最强烈的呼声，要求加密通讯程式含有可进入的「后门」。

在情报方面与五眼联盟携手合作的印度和日本，也在这项声明中署名。

全球执法单位都抱怨，加密通讯软体让犯罪调查困难重重，但端对端加密，也向商业和政治异议人士等各种活动提供保护。

主张隐私权的维权人士表示，编码让执法单位得以进入用户的通讯软体，恐危害民运人士，并赋予独裁政府权力。

提倡网路隐私权的电子边疆基金会（Electronic Frontier Foundation）说，欧洲各国愈来愈倾向规管这类应用程式。

基金会上周在一篇文章中表示，欧洲联盟（EU）近日流出的文件显示，欧盟计划「接下来几年内」要在欧洲议会提出反加密法，强制应用程式安装后门。

基金会表示，这会是一种「激烈的侵入性手段」。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP