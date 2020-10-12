全球最大北极考察团 携回北极海垂危警讯

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（法新社德国不来梅港12日电） 全球规模最大的北极考察团1年多前出发搜集资讯，以了解气候变迁如何影响北极。研究人员今天返抵德国，携回北极海垂危的证据，以及几十年内北极夏季恐将无冰的警讯。

德国艾佛瑞德维根纳研究所（Alfred Wegener Institute）所长波依希亚斯（Antje Boetius）表示，载着20国科学家出任务的「极星号」（Polarstern）研究船「回来了」。

波依希亚斯搭乘另一艘船伴随极星号回到不来梅港（Bremerhaven）。他在船上表示：「我等这一刻等了好久，心脏扑通扑通地跳…得知我们的船和船上所有人现已返乡且一切顺利，真是太好了。」

● 海冰大幅消融 北极海濒死

极星号耗费389天在北极海冰中漂流，让来自20国的数百名科学家得以搜集重要资讯。根据任务负责人芮克斯（Markus Rex），科学家亲眼见证全球暖化对北极地区的剧烈影响。

芮克斯告诉法新社：「我们目睹北极海（Arctic Ocean）如何濒临死亡。我们望向窗外或走在易碎的冰上，就看到这个过程。」

芮克斯说，极星号得以在「有时远达地平线」的大片开阔水域航行，凸显海冰融化情况有多严重。

他并提到：「在北极点（North Pole）本身，我们发现海冰严重消融、又薄又脆。」

芮克斯指出，如果北极点维持现有暖化趋势，几十年内我们就会有「夏季无冰的北极」。

极星号上研究人员的观察与美国卫星影像不谋而合。卫星影像显示，2020年北极夏季海冰量为纪录上第2少，仅次于2012年。

● 1年出任务、2年做分析

极星号花费1年多时间，搜集了大气、海洋、海冰、生态系统资料，以助评估气候变迁对北极地区和全世界的冲击。为进行研究，科学家在极星号半径40公里范围内的海冰上设置4个观察地点。

研究人员在极地的夜间搜集冰下水体样本，藉此研究浮游植物和细菌，以及进一步了解极端情况下海洋生态系统如何运作。这场耗费1亿4000万欧元（新台币约47.30亿元）的远征行动也携回150兆位元组的资料，还有超过1000个冰样本。

分析这批资料得耗费长达2年。科学家希望建立起模型，帮助预测未来20年、50年或100年的热浪、豪雨、风暴等现象。

● 永夜、低温、疫情与餐食━极星号任务挑战多

极星号2019年9月20日从挪威特琅索（Tromso）出发后，船上人员历经长达数月的永夜、低达摄氏负39.5度的气温，看到大约20头北极熊。

今年春天，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情还差点搞砸这次任务。按照原定计画，一支多国科学家团队会飞往北极，接替已在冰上度过数月的人员，但因为各国政府匆忙防堵病毒传播，全球航班都被取消，人员轮替计画必须重新拟定。船上人员一度受困北极点长达两个月。

这次出航也构成庞大后勤挑战，尤其是还得喂饱船上所有人。出航后头3个月，船上货物包括1万4000颗蛋、2千公升的牛奶和200公斤的芜菁甘蓝。

极星号厨师施奈德（Sven Schneider）毫不低估自己在任务中的重要性。他在接受德国「时代周报」（Die Zeit）访问时说：「100人身处完全黑暗之中，我的工作是维持他们的士气。」

© 2020 AFP