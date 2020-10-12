土耳其研究船再赴东地中海 希腊批威胁区域和平

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（法新社雅典12日电） 土耳其8月派出能源探勘研究船到东地中海，引发与希腊关系剑拔弩张。希腊今天谴责土耳其决定再度将研究船送回东地中海，是「对区域和平的直接威胁」。

土耳其做此决定之际，正值雅典和安卡拉政府试图就东地中海事宜确定谈判日期，以缓和这两个北大西洋公约组织（NATO）邻国的争执。

土耳其8月10日把「欧鲁奇芮斯号」（Oruc Reis）研究船部署到东地中海一块据信富含天然气的海域，还派出军舰护送，激怒争夺同一海域的希腊，双方剑拔弩张，土耳其则在9月中撤回研究船。

不过，土耳其海军11日向国际海上导引系统「航行警告电传」（NAVTEX）发送的讯息中说，「欧鲁奇芮斯号」将从今天起到22日，在包括希腊卡斯特洛里佐岛（Kastellorizo）南方的地区展开活动。

希腊外交部发布声明说，土耳其的作法是「对区域和平的直接威胁」。

声明中表示，土耳其「不可靠」和「不真诚希望对话」。

声明中也说，安卡拉政府是「从利比亚到爱琴海、赛普勒斯、叙利亚、伊拉克以及现在（亚塞拜然境内争议地区）纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）最不稳定的因素。」（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

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