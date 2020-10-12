天文学家公开超大质量黑洞吞噬星体影像

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（法新社巴黎12日电） 天文学家捕捉到超大质量黑洞（supermassive black hole）撕裂和吞噬一个大小如太阳般星体的时刻，并于今天公开影像，空前详细地展示这段毁灭性过程。

这个黑洞距离地球略超过2亿1500万光年。透过欧洲南方天文台（ESO）的望远镜，天文学家得以观测到这种名为「潮汐瓦解事件」（tidal disruption event ）的过程所释出的光。

他们观测到星体遭撕裂，被吸进巨大的黑洞深渊。

研究主要作者、英国伯明罕大学（University of Birmingham）讲师暨皇家天文学会（Royal Astronomical Society）研究员尼柯尔（Matt Nicholl ）说：「黑洞『吸进』附近星体的概念，听起来像科幻小说。」

「但在潮汐瓦解事件中，就是会发生这种事。」

当星体太过接近超大质量黑洞，将受黑洞引力的惊人力量影响。星体可能被撕裂，物质被扯成长条状，这个过程称为「面条化」（spaghettification）。

马赛天体物理学实验室（Marseille Astrophysics Laboratory）研究员巴萨（Stephane Basa）告诉法新社：「当这些力量超出星体的聚合力，星体丧失的碎片将落入黑洞。」

「这种非同寻常的物质涌入，会产生强烈电磁辐射，并随碎片被消化持续几个月之久。」

巴萨还说，这个星体经历潮汐瓦解事件后还剩下大约一半。他表示：「『只有』一半的质量消失。那样就已经很巨大了。」

© 2020 AFP