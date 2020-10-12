布莱恩罹难后首季 湖人夺平纪录第17冠

广告 继续浏览后续

（法新社奥兰多11日电） 在布莱恩意外身亡的第一个球季，湖人靠詹姆斯缴出「大三元」、戴维斯贡献「双十」带领下，击败热火夺得队史第17座总冠军，追平死对头波士顿塞尔蒂克的NBA夺冠纪录。

NBA湖人今天在詹姆斯缴出「大三元」、戴维斯贡献「双十」成绩联手带领下，击败热火夺得队史第17座总冠军，追平死对头波士顿塞尔蒂克的NBA夺冠纪录。

这场比赛湖人变阵，让后卫卡鲁索（Alex Caruso）取代中锋霍华德（Dwight Howard）先发，牺牲高度换取速度，藉此在攻守两端压制热火。

湖人变阵收效，热火领袖巴特勒（Jimmy Butler）首节只拿3分，首战便伤退至今未出赛的主控德拉吉奇（Goran Dragic）首节末段带伤上阵激励士气，但也难挽颓势。湖人在詹姆斯（LeBron James）、 戴维斯（Anthony Davis）分别攻下9分、8分联手带领下，以28比20领先热火。

第2节湖人替补的资深后卫朗多（Rajon Rondo）刁钻进攻，打得热火难以招架，在他拿下关键9分、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）攻下11分带领下，湖人一度领先达30分。上半场在戴维斯（Anthony Davis）、卡德威-波普都轰下15分，朗多6投全中攻下13分，詹姆斯（LeBron James）也贡献11分情况下，64比36大幅领先热火。

下半场开赛后，湖人由詹姆斯接管战局，他单节攻下8分，搭配朗多的6分，让湖人3节打完以87比58，握有29分的领先优势。热火末节打出11比3开局，一度将落后稍微缩小到21分，但湖人没有松懈，最终106比93获胜，并以4胜2败拿下今年的总冠军。

湖人全场5人双位数得分，詹姆斯28分、14篮板、10助攻「大三元」，戴维斯也有19分、15篮板「双十」演出，老牌后卫朗多贡献19分，卡德威-波普、葛林（Danny Green）分别攻下17分、11分。

热火也有4人得分达两位数，其中以拿下25分、10篮板「双十」成绩的阿德巴约（Bam Adebayo）表现最佳，巴特勒、克劳德（Jae Crowder）都攻下12分，罗宾逊（Duncan Robinson）则有10分进帐。

2019-2020的NBA赛季多舛，先是今年1月湖人传奇球星布莱恩（Kobe Bryant）直升机坠毁罹难，3月中又因新型冠状病毒疫情而停赛近4个月，后来调整规则由22队在联盟于奥兰多迪士尼乐园所设的「泡泡」隔离园区复赛，在不开放观众进场下打完剩余球季，期间美国社会还历经近年规模最大的反歧视示威潮，最终在今天由湖人获得本季的总冠军。

「紫金军团」洛杉矶湖人这次闯进季后赛，陆续遭遇波特兰拓荒者、休士顿火箭、丹佛金块，他们连3轮都以4比1轻松过关，总冠军赛遭遇迈阿密热火顽抗，但最终仍拿下队史第17座总冠军，也让湖人追平世仇波士顿塞尔蒂克，成为联盟史上夺冠次数最多的球队。

湖人上次拿下总冠军，是「黑曼巴」布莱恩与「西班牙斗牛士」贾索（Pau Gasol）联手率领球队于2009年、2010年完成2连霸。21世纪初期，布莱恩与「侠客」欧尼尔（Shaquille O'Neal）在2000年到2002年共同带领紫金军团缔造3连霸大业。

2000年起湖人独揽5座总冠军，是千禧年后夺冠次数最多的劲旅，且湖人这5次夺冠都有布莱恩的身影，但布莱恩年初因直升机坠机意外身亡，英年早逝留给全世界球迷无限感慨。

这次总冠军赛期间，湖人也穿着象徵布莱恩「黑曼巴」精神的黑色球衣，表达全力求胜、誓夺总冠军的信念，在他过世的这个球季拿下意义非凡的总冠军。

© 2020 AFP