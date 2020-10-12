急欲重启造势活动 川普自称已对病毒免疫

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统大选选战进入倒数时刻，总统川普今天宣布自己对2019冠状病毒疾病（COVID-19）已经免疫，且已准备好迎战声势看涨的竞争对手拜登（Joe Biden），捍卫白宫宝座。

川普今天接受福斯新闻频道（Fox News）访问时表示：「看来像是我已有免疫力，不知道，也许是长时间，或许只是短时间，也可能是一辈子，没人真正知道，但我有免疫力了。」

川普还说，「所以你们的总统不必像对手一样躲在地下室」，藉机嘲讽疫情期间采取更为谨慎的手段来造势的民主党籍对手拜登。

川普还在社群平台推特上发文宣称自己对2019冠状病毒疾病已经免疫，推特随后将这则推文添加标示，称这则推文违反与疫情有关的误导讯息相关规范。

74岁的川普是接受雷杰纳隆药厂（Regeneron）的实验性鸡尾酒抗体疗法，当这种疗法被当作治疗而非疫苗时，顶多只能让人免疫几个月。

雷杰纳隆药厂执行长史莱佛（Leonard Schleifer）今天在哥伦比亚广播公司（CBS）「面对全国」（Face the Nation）节目上表示：「在某些案例中，疫苗效力可以持续数十年。但若以自然免疫方式取得，效果尚不得而知。」

距离11月3日的总统大选仅剩23天，民调严重落后拜登（Joe Biden）的川普一直在盘算何时才能重新展开造势活动。

共和党籍的川普昨天在白宫举行支持者集会，宣告复出，为抢救已现颓势的选情，川普本周打算举行一连串造势集会，明天预计前往佛罗里达州，接着是宾州和爱阿华州。

川普接受福斯新闻电话访问时表示，对手拜登搞不好自己才生病了。

他说：「你如果看看乔（拜登），他昨天咳得很厉害，还一直抓着自己的口罩，一直咳。我不知道这是怎么一回事，也没什么媒体报导这件事。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP