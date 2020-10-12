新一轮纾困是否胎死腹中 白宫经济顾问摇头

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（法新社纽约11日电） 白宫经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）今天表示，尽管遭遇民主党和若干共和党人反对，白宫提出的2019冠状病毒疾病（COVID-19）经济刺激新方案仍可望通过。

当被询及这项提案是否已胎死腹中，柯德洛告诉美国有线电视新闻网（CNN）节目「美国国情」（State of the Union）说：「不，我完全不这么认为。」

柯德洛说：「我们正在寻求某些特定纾困领域，以利经济复苏。」「这属于V型复苏，但有些关键领域可望提供帮助。」

「这都是很简单的事情。它们有两党支持。我们可以采取独立法案、综合法案或其它形式。我不理解我的民主党同僚为何固执己见。」

川普6日突然宣布暂停新一轮纾困法案谈判后，美股应声大跌，但他几天之后又变卦，呼吁各方达成协议。

白宫9日端出1.8兆美元（约新台币52兆元）的经济纾困计画，尝试与民主党国会议员达成协议，川普甚至说，他希望看见规模更大的振兴方案。

然而，联邦参议院多数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）对此浇了一盆冷水，认为两党就方案规模存在歧见，国会不太可能在11月3日大选前同意新的刺激方案。

联邦众议院议长裴洛西和财政部长梅努钦已协商数周，为新的大型纾困方案燃起希望。在此之前，美国国会已通过总额近3兆美元的纾困计画，其中包括规模2.2兆美元的「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（Cares Act）。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP