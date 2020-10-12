星度与攻势成反比 欧国联法葡抱蛋言和

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（法新社巴黎11日电） 法国与葡萄牙两支球星云集的足坛强权今天在欧洲国家联赛（UEFA Nations League）强碰，全场却几无火花，双方连攻势都少得诡异，终场两队0比0言和，继续在A联盟第3组并列龙头。

尽管两队众星云集，但2016欧国杯冠军的葡萄牙与2018世足冠军的法国，今天各仅有10次射门、各3次射正，以两军的阵容来看实在太少。

赛前法国正值国际赛5连胜，最近两战进了11球，葡萄牙最近4场国际赛也都赢球，双方可谓状况火烫，但今天在法国国家体育场的比赛却宛若2016欧国杯两队决赛戏码的翻版，当时在同一场地，双方踢完90分钟也是0比0，进入延长后才靠葡萄牙艾德（Eder）破门分出胜负。

葡军中后腰的佩佩（Pepe）今天虽利用自由球头锤破门，但却被吹越位而没收；C罗（Cristiano Ronaldo）伤停补时一记攻门被法国门神洛里斯（Hugo Lloris）飞身扑救，个人国际赛第102个进球告吹。

葡萄牙主帅桑托斯（Fernando Santos）说：「我们一分未得，但来这个地方本就破门不易，法国是支伟大球队，有众多伟大选手，不可能老是创造出进球机会。」两军将于11月14日到葡萄牙再次碰头。

© 2020 AFP