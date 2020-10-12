湖人多打一场才封王 葛林成战犯收死亡威胁

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（法新社奥兰多11日电） 湖人提前封王未成，在第5战关键一击失手，被当「战犯」的葛林，自曝和未婚妻都收到死亡威胁

美国职篮NBA洛杉矶湖人今天一路领先，最终在詹姆斯（LeBron James）缴出28分、14篮板、10助攻的「大三元」成绩，戴维斯（Anthony Davis）19分、15篮板「双十」演出，加上替补的老牌后卫朗多（Rajon Rondo）也贡献19分的联手带领下，终场106比93击败迈阿密热火，并以4胜2负拿下队史第17座总冠军，追平死对头波士顿塞尔蒂克写下的NBA纪录。

本季的湖人兵强马壮，开季就被视为夺冠大热门，总冠军赛遭遇相对弱势的热火，更让外界认为湖人能轻松拿下总冠军。但热火在巴特勒（Jimmy Butler）率领下展开顽强抵抗，每场比赛都给湖人十足的压力，无奈内线阿德巴约（Bam Adebayo）、主战后卫德拉吉奇（Goran Dragic）在首战就提前伤退，两人直到系列赛后段才相继复出，让湖人打完4场后，以3比1「听牌」。

湖人在第5战原有机会成功「关门」，可惜葛林（Danny Green）终场前7.1秒接获詹姆斯传球，在三分线外大空档的出手却落空，让热火将战线延长到今天的第6战。

湖人未能早一步封王，葛林除了错失当英雄的机会，还与未婚妻双双遭受死亡威胁。

葛林告诉记者，他和女友都收到死亡威胁，但他也说：「我不会为此烦恼、动摇或操心。」

谈到自己在社群媒体上成为众矢之的，葛林说：「这只是当天结束前的一场篮球赛，他们要发泄情绪、需要有人可以责怪，我在球队的最后一击失手，自然会成为箭靶。」

他说：「我不会感到烦恼、也不会去在乎，就只是忽略它。因为那些人的意见对我来说不重要，我只在乎在休息室里、在出赛名单上的人，他们的想法才与我有关，我也才会在意。假如他们仍对我有信心，仍鼓励我、相信我，并信任我们的球队，那我唯一会在意的，就是我们能把事搞定（指夺冠）。」

© 2020 AFP