湖人盼6战封王 上半场大幅领先热火

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（法新社奥兰多11日电） NBA湖人今天靠次节打出36比16猛烈攻势，一度领先30分，在上半场64比36领先热火，在今天第6战成功「关门」，拿下总冠军的希望浓厚。

美国职篮NBA总冠军赛前5战打完，西区冠军洛杉矶湖人3比2领先东区冠军迈阿密热火。今天举行第6战，湖人盼成功「关门」，迎接队史第17座总冠军，热火则寻求将战线延长到第7战力拚翻盘。

湖人第2节火力全开，打出36比16攻势。上半场在戴维斯（Anthony Davis）、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）都轰下15分；朗多（Rajon Rondo）替补出赛6投全中攻下13分；詹姆斯（LeBron James）也贡献11分，加上坚强的防守让热火上半场无人得分达两位数情况下，取得大幅领先。

「紫金军团」湖人这次闯进季后赛，陆续遭遇波特兰拓荒者、休士顿火箭、丹佛金块，他们连3轮都以4比1轻松过关。总冠军赛遭到热火顽强抵抗，湖人若能成功胜出，将抱回队史第17座总冠军奖杯，这将让他们追平世仇波士顿塞尔蒂克，并列联盟史上夺冠次数最多的球队。

© 2020 AFP