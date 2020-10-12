澳洲研究：新型冠状病毒在特定环境可活28天

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（法新社布里斯本12日电） 根据澳洲联邦科学与工业研究组织（CSIRO）研究，引发2019冠状病毒疾病（COVID-19）的病毒在较冷、黑暗的环境下，可在钞票、手机萤幕、不锈钢等表面上存活长达28天。

先前的实验室测试发现，新型冠状病毒SARS-Cov-2 可以在钞票和玻璃表面存活2到3天，在塑胶和不锈钢表面则可到6天，不过研究结果各异。

然而澳洲联邦科学与工业研究组织研究发现，这种病毒「极度顽强」，可于摄氏20度或室温及黑暗环境下，在手机萤幕等光滑表面及塑胶钞票与纸钞上存活28天。相形之下，流感病毒在同样环境下只能存活17天。

这项刊登于「病毒学期刊」（Virology Journal）的研究也发现，SARS-Cov-2在较热环境下的存活时间较短；在一些物体表面上，病毒在摄氏40度中，24小时内便不具传染性。

病毒在平滑、非多孔性物质表面的存活时间，也比布料等多孔性物质表面还久。

这项研究观察新型冠状病毒在玻璃、纸钞和塑胶钞票等物质表面上可存活多久，发现在摄氏20度下可活28 天，比先前研究结果久很多。然而实验是在对病毒友善条件下进行，包括在暗室且温度和湿度都稳定，因此病毒在真实世界中可能没有那么好过。

即便如此，这些结果仍凸显经常洗手及清洁触控萤幕的必要性，以免碰到脸部，有助降低感染风险。

这项研究的作者说，SARS-Cov-2可在较低温度下于不锈钢上存活，或许有助解释为何肉类加工和冷藏设施会爆发2019冠状病毒疾病疫情。

© 2020 AFP