爱尔兰后裔拜登选总统 祖籍地民众挂壁画支持

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（法新社爱尔兰巴里纳12日电） 美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）在竞选之际，受到爱尔兰祖籍地远亲和民众大力支持，甚至有人竖立他的普普艺术彩色壁画肖像。

拜登的祖籍地是爱尔兰马约郡（Mayo）巴里纳镇（Ballina），位处大西洋崎岖海岸，在白宫东方数千英里远，当地的远亲对于他竞选美国总统深感兴奋。

上个月，巴里纳镇一群地方人士挂起拜登的壁画。拜登1942年出生地美国宾州史克兰顿市（Scranton）与当地是姊妹城市。

拜登的37岁远房表亲劳丽塔．布鲁威特（Laurita Blewitt）告诉法新社：「我们显然百分之百支持拜登。我们有家族关联，而且我们与他有友谊及关系。」

拜登家族的爱尔兰根源深厚，美国族谱学者史莫兰雅克（Megan Smolenyak）形容，拜登「约有8分之5」的爱尔兰血统。

1851年，拜登的天外祖父爱德华．布鲁威特（Edward Blewit）因为爱尔兰大饥荒，与许多人一样逃离家乡的饥荒与贫困，在美国纽约展开新人生。

美国有10%人口声称自己拥有爱尔兰血统，即全美有3100万爱尔兰后裔，比爱尔兰的500万人口还庞大许多。

在20世纪，美国前总统甘乃迪（John F. Kennedy）与爱尔兰有着最紧密关联，他既是爱尔兰后裔，亦为天主教徒，必须克服反爱尔兰及反天主教偏见以赢得白宫宝座。

美国前总统尼克森（Richard Nixon）、雷根（Ronald Reagan）及欧巴马（Barack Obama）等人也都声称自己有爱尔兰血统。

© 2020 AFP