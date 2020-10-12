美国通过振兴方案机会转强 亚股收红

广告 继续浏览后续

（法新社香港12日电） 由于白宫将提议的振兴经济方案规模扩大，美国总统川普也坚称共和党人想要达成协议，促使投资人看好美国国会终将通过新的振兴措施，亚洲股市今天应声收红。

全球感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）人数激增，已迫使一些国家的政府恢复防疫限制和特定封锁措施，因此投资人寄望振兴方案可为美国经济注入新活水，美国股市昨天收盘因此再现强健涨势。

川普上周一度喊停振兴方案协商，引发股市如坐云霄飞车震荡。他9日又将提议规模加码到1兆8000亿美元，还说倾向再扩大。即使白宫提案规模仍比民主党方案少了4000亿美元，投资人仍乐观预期美国朝野能达成协议。

鉴于美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）目前民调遥遥领先，分析师指出，交易商日益押注拜登将在11月3日大选轻松胜出，不致出现川普挑战选举结果的不确定性；并看好民主党将拿下联邦参众两院多数席。

香港和上海股市今天收盘皆劲扬逾2%，在亚股中领涨。利多还包括投资人预期，中国领导人习近平将利用本周稍晚在深圳的一场演说，宣布深圳新的改革和升级计画，让中国经济进一步开放。

雪梨、首尔和台北股市今天都收高约0.5%，新加坡股市收涨0.8%，曼谷、雅加达和威灵顿股市也都收红。但东京股市收跌0.2%，吉隆坡股市也收挫。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP