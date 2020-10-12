联合国：气候变迁引发20年来天然灾害倍增

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（法新社日内瓦12日电） 联合国今天发布报告指出，过去20年全球天然灾害较前一个20年大增近一倍，主要归咎于气候变迁；且公共卫生当局和救难人员为「对抗不断增加的极端气候事件，正陷入苦战」。

这份报告由联合国减少灾害风险办公室（UN Office for Disaster Risk Reduction，UNDRR）发布，标题为「2000至2019年人类为灾害所付出代价」（The Human Cost of Disasters 2000-2019）。

报告指出，在本世纪的前20年，全球共发生7348起重大天然灾害，远多于1980至1999年间的4212起；且总计有123万人丧命，影响42亿人口，造成约2兆9700亿美元（约新台币85兆元）经济损失。

报告表示，天然灾害数量之所以跃升，主要由于与气候相关灾害大增，包括洪水、干旱和暴风雨等极端气候事件。而极度高温也证实格外致命。

根据报告，气候相关灾害数量由上世纪最后20年的3656起大增至过去20年的6681起；其中洪灾跃增一倍多至3254起，大型暴风雨也由1457起增至2034起。

联合国减少灾害风险办公室主任水鸟真美在视讯记者会上表示：「我们存心造成破坏。这是检视过去20年间发生的灾害事件后，唯一能得到的结论。」

水鸟指责各国政府未采取充分行动来预防气候灾害；她呼吁各方加强准备工作，以因应即将发生的灾害。

水鸟说：「如果我们未依据科学和早期警告而将资源投入预防、适应气候变迁和降低灾害风险，情势会对我们越来越不利。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP