英药厂获美投资 将展开第3期COVID-19疗法试验

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（法新社伦敦12日电） 英国制药公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）今天表示，在获得美国投资4亿8600万美元（新台币约140亿元）的研发经费后，公司研发的2019冠状病毒疾病疗法将进入关键的第3阶段试验。

阿斯特捷利康指出，美国政府的投资将在「2020年底左右」，换得多达10万剂药物，治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）。美国同时获得于明年增购100万剂的选项。

公司「未来几周内」将开始在美国和其他国家招募6100人，分别进行「长效抗体」（LAAB）组合疗法的两项试验。

阿斯特捷利康在给伦敦证券交易所（London Stock Exchange）的声明中说，其中一项试验将评估疗法「在12个月内预防感染」的安全性与功效，约5000人参与；第二项试验将评估暴露后预防性投药（PEP）与先发治疗（pre-emptive treatment）的成效，约1100人参与。

阿斯特捷利康指出，公司也计划额外对大约4000名病患进行试验，评估药剂治疗2019冠状病毒疾病的效果。

阿斯特捷利康执行长索西欧（Pascal Soriot）说：「与美国政府的这项协议将有助于我们加速研发长效抗体组合疗法，这类疗法有机会立即、长久性地预防和治疗感染2019冠状病毒疾病。」

© 2020 AFP