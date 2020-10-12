诺贝尔科学奖美国大学拿最多

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎12日电） 据统计，历来诺贝尔奖的科学奖项，由声誉卓越美国大学的科学家获颁最多。而尽管各类诺贝尔奖至今得奖者大多为男性，但女性获奖趋势持续上升，尤其今年多达4名女性摘下桂冠。

法新社依据诺贝尔奖官方网站提供的资讯建构一套资料库，内容显示，自从1901年首度颁发诺贝尔物理学奖、化学奖和医学奖，及自1969年首度增加相当于经济学奖的奖项以来，共有710名研究人员单独或与他人共同获颁诺贝尔奖。

其中以美国籍人士占最多，共有248名得奖者在美国出生，比例达35%。但若计入其他国籍人士在美国的研究成果，则美国大学得到诺贝尔科学奖项肯定的比例更高。历来这类奖项的得奖者，约有57%获奖时与美国的大学有关联。

而在美国大学中，又以加州大学（University of California）累计获得38座诺贝尔科学奖项居冠，包括13座化学奖和12座物理学奖。其次是哈佛大学（Harvard University）的33座，含11座医学奖和8座物理学奖。

至于美国以外获得最多诺贝尔科学奖项肯定的大学，是以总数28座排全球第三的英国剑桥大学（Cambridge University），包括附属的MRC分子生物学实验室（MRC Laboratory of Molecular Biology）所获肯定。

而在性别比例部分，自1901年至今，诺贝尔所有奖项累计获奖女性仅58人，在不含机构的所有934名得奖者当中只占6.2%。

不过从资料数据来看，若以10年为单位，诺贝尔奖女性得奖者比例呈现稳定上升，由2000至2009年的9.2% 增至2010至2019年的11.1%。

1900至1909年这项比例仅5.4%，1910至1919年也只有2.6%，在1950和1959年间甚至无女性获奖。

© 2020 AFP