NBA湖人强攻严守克热火 夺队史第17冠

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（法新社佛州奥兰多11日电） NBA湖人今天强攻严守让热火难以招架，最终106比93获胜，以4胜2负拿下平NBA纪录的队史第17座总冠军。

今天湖人5人得分破十，詹姆斯（LeBron James）缴出28分、14篮板、10助攻的「大三元」成绩，戴维斯（Anthony Davis）也有19分、15篮板「双十」演出，替补的老牌后卫朗多（Rajon Rondo）贡献19分，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、葛林（Danny Green）分别攻下17分、11分。

热火这场比赛4人得分达两位数，其中以拿下25分、10篮板「双十」成绩的阿德巴约（Bam Adebayo）表现最佳，巴特勒（Jimmy Butler）、克劳德（Jae Crowder）都攻下12分，罗宾逊（Duncan Robinson）则有10分进帐。

「紫金军团」洛杉矶湖人这次闯进季后赛，陆续遭遇波特兰拓荒者、休士顿火箭、丹佛金块，他们连3轮都以4比1轻松过关，总冠军赛遭遇迈阿密热火顽强抵抗，但最终仍拿下队史第17座总冠军，这也让湖人追平世仇波士顿塞尔蒂克，成为联盟史上夺冠次数最多的球队。

湖人上次拿下总冠军是2010年，当时「黑曼巴」布莱恩（Kobe Bryant）与「西班牙斗牛士」贾索（Pau Gasol）联手率领球队完成2连霸。

© 2020 AFP