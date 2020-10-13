亚塞拜然亚美尼亚恶战仍酣 俄续吁双方停火

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（法新社亚塞拜然史提帕纳科特12日电） 俄罗斯斯今天敦促亚塞拜然与亚美尼亚即刻遵守停火协议；两国为领土争议的纳戈尔诺-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地区持续激战，让停火协议摇摇欲坠。

同属高加索地区的亚塞拜然与亚美尼亚过去两周为纳卡区热战；位于亚塞拜然境内的纳卡区在1990年代的战事后由亚美尼亚分离主义分子所据并建国，但未获任何国际承认。

两国这次交战是1994年停火以来最惨烈的一回，引发国际对区域冲突升温的忧虑。土耳其支持亚塞拜然，亚美尼亚则寻求俄罗斯相挺，邻近两国的伊朗也对局势高度关注。

亚塞拜然与亚美尼亚外长在莫斯科会谈11小时候，双方在10日凌晨达成人道停火协议，但双方持续不断交战让这纸停火协议岌岌可危，双方今天互控对方违反协议。

俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在莫斯科与亚美尼亚外长姆纳察卡尼扬（Zohrab Mnatsakanyan）会后说：「我们希望双方严格遵守已通过的停火决定。」

他说停火协议必须彻底落实，确保双方落实的查核机制也在建立中。停火协议将立即处理换俘与阵亡者遗体移交等事宜。

© 2020 AFP