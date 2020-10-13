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（法新社香港13日电） 世界股市昨天劲扬后今天涨势暂歇，亚洲股市收盘有涨有跌，因美国娇生公司表示一名受试者出现不明原因疾病，已暂停2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗临床试验，影响市场买气。

华尔街股市昨天虽因科技股领涨劲扬，亚洲股市今天未能接棒延续涨势，主因全球染疫人数激增，许多国家重新实施封锁措施，抑制多头气势。

此外，美国民主党要员表示，国会众议院不应期待本周对新振兴经济方案采取任何行动，使得这项纾困方案看似更不可能在11月3日的大选前过关。

对娇生公司（Johnson ＆ Johnson）所研发疫苗的忧虑主导今日行情。娇生公司在声明中说：「由于一名研究受试者出现无法解释的疾病，我们已暂停所有COVID-19候选疫苗临床试验中的进一步施打，包括第3期整体试验（Phase 3 ENSEMBLE trial）。」

娇生公司在声明中强调，不良反应是所有临床研究、尤其大型临床研究里常见的状况，但公司基于对安全的承诺，在出现与疫苗或药品有关的非预期严重不良事件（SAE）时，研究就会暂停。

香港股市今天因台风休市，东京股市小涨0.2%，上海股市几乎持平，新加坡股市上涨0.6%，雪梨、雅加达和威灵顿股市也上扬，但首尔股市和台北股市小跌。

© 2020 AFP