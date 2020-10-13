全球逾108万人染疫病殁 约3786万例确诊

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（法新社巴黎13日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间13日11时（台湾13日晚间7时），全球至少108万1902人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），超过3786万720例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2618 万4600人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球12日通报新增4126人病殁、29万7637起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（706死）、美国（320死）与阿根廷（318死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计21万5089人病故、780万4643例确诊，至少310万6728人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（15万689人丧生、510万3408例确诊）、印度（10万9856人丧生、717万5880例确诊）、墨西哥（8万3945人丧生、82万1045例确诊）及英国（4万2875人丧生、61万7688例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有101人染疫丧命；其次依序为比利时（88人）、玻利维亚（71人）、巴西（71人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计37万395死、1015万1027例确诊；欧洲累计24万3261死、661 万7027例确诊；美国和加拿大共计22万4714死、798万7348例确诊。

亚洲共计15万3780死、927万4971例确诊；中东地区共计5万463死、221万1367例确诊；非洲共计3万8295 死、158万6346例确诊；大洋洲共计994死、3万2634例确诊。

© 2020 AFP