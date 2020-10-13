哥伦比亚原住民示威 吁终结暴力

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（法新社哥伦比亚卡利12日电） 在纪念哥伦布（Christopher Columbus）发现美洲新大陆的这一天，数以千计原住民走上哥伦比亚西南部街头，要求终结暴力。

示威群众今天身穿绿红服装聚集卡利市（Cali），盼能和总统杜克（Ivan Duque）见上一面。他们希望政府进行重大开发时能徵询意见，并彻底落实2016年终结「哥伦比亚革命军」（Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC）叛军半世纪武装对抗的历史性和平计画。

内政部长艾兰哥（Alicia Arango）在推特表示，政府已派代表团前来卡利市，和示威者见面。

智利同样也有数百人以支持马普切（Mapuche）原住民为名，在拉美多国称为「种族日」（Day of the Race）的这天上街抗议。

哥伦布在1492年的今天首次踏上美洲大陆土地，因此这天被订为「哥伦布日」，以纪念西班牙裔对美洲带来影响的开始；但现在拉丁美洲的许多人却认为，这天应该是颂扬原住民文化、抗拒欧洲殖民之日。

哥伦比亚西南部与厄瓜多接壤处有众多原住民人口，也是暴力最猖獗的地区之一，根据联合国数据，今年这个地区至少发生42起残杀事件。

尽管2016年哥伦比亚革命军与哥国政府签订和平协议，现在仍有数十个武装组织活跃于此，为了利益丰厚的毒品买卖你争我夺。

© 2020 AFP