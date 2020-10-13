国际减少灾害风险日 专家吁强化预警和减灾

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（法新社日内瓦13日电） 专家今天呼吁，随着极端天气与自然灾害激增，世人应投注更多心力预测灾害，同时尽早行动减轻灾害的冲击。

今天是国际减少灾害风险日（International Day for Disaster Risk Reduction），10多个联合国（UN）单位和金融机构藉最新报告释出讯息，呼吁人们「（别问）未来天气如何，该问的是天气会造成什么影响」，因为现实情况证明天气愈来愈具毁灭力。

过去50年来，全球共发生超过1万1000起天气相关灾害，导致大约200万人死亡，以及全球约3兆6000亿美元的经济损失。

这份世界气象组织（WMO）协调做成的报告表示，尤其近几十年来，气候变迁已推升这类灾害的发生频率、强度和严重性。

报告指出，2018年的风暴、旱涝与野火，曾使1亿800万人寻求国际人道体系协助。报告预估到2030年前，这个人数可能增加约5成。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）在声明中表示：「早期预警系统是有效减少灾害风险、适应气候变迁的构成要件。」

目前这类系统已帮助孟加拉等地大幅降低灾害死亡人数。

© 2020 AFP