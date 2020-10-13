太空人美联冠军赛2连败 两失误阿图维难辞其咎

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（法新社圣地牙哥12日电） 太空人今天输球，2017年拿下美联年度MVP，率队拿下世界大赛冠军，并曾于2015年获金手套奖肯定的阿图维难辞其咎，因为他两次传球失误对球队造成伤害。

美国职棒大联盟MLB休士顿太空人今天以2比4败给坦帕湾光芒，在美国联盟冠军系列赛陷入0比2落后，输球的一大关键是光芒的马格（Manuel Margot）在1局下半挥出3分炮。

1下光芒头两名打者都出局，虽然阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）敲出安打，但太空人仍很有机会一分未失、安然度过，不料崔志万（Ji-Man Choi）一个平凡无奇的滚地球对战局产生莫大影响。

当时阿图维（Jose Altuve）虽轻松接球，但传往一垒时却发生传球失误，让光芒攻占一、二垒，这让下一棒的马格有机会上场打击，从结果来看，阿图维的守备失误让太空人遭到重伤害。

3下光芒首名打者洛威（Brandon Lowe）又击成软弱滚地球，阿图维接球后有充分时间将球送往一垒，但他的传球提前落地，再次让打者靠失误上垒，所幸这次失误并未再让太空人失分。

阿图维结束3下守备工作退场时，脸上的表情和身体呈现出的肢体语言，都明显看得出有些沮丧，戴着口罩在场边督军的太空人总教练贝克（Dusty Baker）赶紧在休息区与他击掌，并抱了他一下以安慰他。

这场比赛太空人发生两次失误，两次都是阿图维的传球失误。

© 2020 AFP